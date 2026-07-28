फेड की बैठक से पहले डॉलर की मजबूती से सोने में आई गिरावट

फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले सप्ताह यह संभावना केवल 16 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 36.3 फीसदी हो गई है।

इसी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, जबकि सोने के दाम नीचे आ रहे हैं। चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी अन्य धातुओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।

इस बीच, चीन ने पिछले साल की तुलना में जून में हांगकांग के रास्ते सोने का आयात दोगुना कर दिया है। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कम ब्याज दरों की मांग कर रहे हैं।