फेड की बैठक से पहले डॉलर की मजबूती से सोने में आई गिरावट
वैश्विक बाजारों में मंगलवार (28 जुलाई) को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। हाजिर सोना और अमेरिकी वायदा दोनों 0.5 फीसदी नीचे आ गए क्योंकि अमेरिकी डॉलर पिछले एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर के करीब बना हुआ है।
अब फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं, यह जानने के लिए कि क्या ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा।
ब्याज दर बढ़ने की संभावना 36 फीसदी पहुंची
फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले सप्ताह यह संभावना केवल 16 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 36.3 फीसदी हो गई है।
इसी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, जबकि सोने के दाम नीचे आ रहे हैं। चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी अन्य धातुओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।
इस बीच, चीन ने पिछले साल की तुलना में जून में हांगकांग के रास्ते सोने का आयात दोगुना कर दिया है। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कम ब्याज दरों की मांग कर रहे हैं।