क्या विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए RBI ने बेचा 1,150 अरब रुपये का सोना?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गोल्ड होल्डिंग को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार, RBI ने 22 मई को खत्म हुए दो हफ्तों में करीब 12 अरब डॉलर (लगभग 1,150 अरब रुपये) का सोना बेचा है। यह कदम विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के आर्थिक असर से निपटने के लिए उठाया गया हो सकता है। हालांकि, RBI ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

दावा रिपोर्ट में क्या दावा किया गया? ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता का अनुमान है कि इसी दौरान RBI ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 7.5 अरब डॉलर (लगभग 710 अरब रुपये) जोड़े। रिपोर्ट के मुताबिक, सोने पर आयात शुल्क बढ़ने के बावजूद RBI की गोल्ड होल्डिंग का मूल्य घटा है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सोने की कीमत और भंडार का मूल्य बढ़ता है। इसलिए माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक ने कुछ सोना बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाया हो सकता है।

चिंता तेल और रुपये की चिंता बढ़ी भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे देश पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। साथ ही रुपये पर भी दबाव बना हुआ है। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रखना RBI की प्राथमिकता हो सकती है, ताकि जरूरत पड़ने पर रुपये को सहारा दिया जा सके और आयात खर्च को संभाला जा सके।

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