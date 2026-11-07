सोना महंगा होने के बावजूद धनतेरस पर 60,000 करोड़ रुपये के गहने बिके
बिज़नेस
धनतेरस पर गहनों की खूब खरीदारी हुई। पिछले साल के मुकाबले सोने की बिक्री में 15 से 20 फीसदी का उछाल आया, जो लगभग 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
खास बात यह है कि ऐसा तब हुआ, जब सोने की कीमतें आसमान छू रही थीं। इस बार शोरूम में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा नजर आई और ढेर सारी एडवांस बुकिंग भी हुईं।
दरअसल, हाल ही में कीमती धातुओं की कीमतों में थोड़ी नरमी आने से ग्राहकों को त्योहार की खरीदारी करने का प्रोत्साहन मिला।
चांदी की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद
दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 1.46 लाख रुपये होने के कारण कई ग्राहकों ने भारी गहनों पर पैसे खर्च करने के बजाय हल्के या कम कैरेट वाले जेवर, छोटे सिक्के और चांदी की कलाकृतियों को चुना।
चांदी की बिक्री में भी मूल्य के हिसाब से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी, जबकि कुछ खरीदार हीरे के गहनों की ओर भी मुड़े।