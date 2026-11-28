भारत का वित्त वर्ष 2028 में राजकोषीय घाटा 4.3 फीसदी रहने का अनुमान
ड्यूश बैंक की एक शोध रिपोर्ट का कहना है कि 2027-28 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3 फीसदी पर बना रह सकता है।
हालांकि, सरकार इस साल के अपने लक्ष्य की दिशा में सही रास्ते पर दिख रही है, लेकिन अगला साल ज्यादा मुश्किल हो सकता है।
इसकी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ज्यादा सब्सिडी और 8वें वेतन आयोग के कारण होने वाला अतिरिक्त खर्च हो सकता है।
इस साल सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मिले भारी लाभांश (डिविडेंड) और विनिवेश (डिसइंवेस्टमेंट) से हुई अच्छी कमाई से काफी मदद मिली है। हालांकि, वित्त वर्ष 2027-28 में शायद यह मदद दोबारा न मिले।
महंगाई 6.09 फीसदी पर पहुंची
अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है, जो RBI के तय दायरे से थोड़ी ज्यादा है। कीमतों के इस दबाव के बावजूद ड्यूश बैंक को अभी भी उम्मीद है कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी की अच्छी दर से बढ़ेगी।
बैंक का अनुमान है कि महंगाई करीब 5 फीसदी पर स्थिर हो जाएगी तो भले ही आगे कुछ चुनौतियां दिख रही हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही दिशा में चलता रहा तो देश की ग्रोथ स्थिर रह सकती है।