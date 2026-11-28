ड्यूश बैंक की एक शोध रिपोर्ट का कहना है कि 2027-28 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3 फीसदी पर बना रह सकता है।

हालांकि, सरकार इस साल के अपने लक्ष्य की दिशा में सही रास्ते पर दिख रही है, लेकिन अगला साल ज्यादा मुश्किल हो सकता है।

इसकी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ज्यादा सब्सिडी और 8वें वेतन आयोग के कारण होने वाला अतिरिक्त खर्च हो सकता है।

इस साल सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मिले भारी लाभांश (डिविडेंड) और विनिवेश (डिसइंवेस्टमेंट) से हुई अच्छी कमाई से काफी मदद मिली है। हालांकि, वित्त वर्ष 2027-28 में शायद यह मदद दोबारा न मिले।