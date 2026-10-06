सैम ऑल्टमैन AI सुरक्षा पर एलन मस्क के साथ हाथ मिलाने को तैयार

ऑल्टमैन और मस्क के बीच OpenAI के मकसद को लेकर मतभेद हुए, जिसके बाद मुकदमेबाजी और सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला।

इसके बावजूद, ऑल्टमैन का मानना है कि AI को जिम्मेदारी से विकसित करने के लिए सबको एक साथ आना जरूरी है, भले ही इसके लिए मस्क जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ ही मिलकर क्यों न काम करना पड़े।

इसी साल की शुरुआत में OpenAI ने गूगल, एनवीडिया और कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर व्हाइट हाउस के एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद AI को और सुरक्षित बनाना है।