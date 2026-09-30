चीन के ब्लू चिप शेयर एक साल के सबसे निचले स्तर के करीब

चीन के बड़े ब्लू-चिप स्टॉक अभी भी एक साल के सबसे निचले स्तरों के करीब बने हुए हैं, भले ही सरकार ने उधार और निवेश के लिए नए समर्थन उपाय पेश किए हैं।

बुधवार सुबह CSI 300 इंडेक्स में मुश्किल से 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस तिमाही में यह लगभग 13 प्रतिशत नीचे चला गया है।

2022 के कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से यह सबसे बड़ी गिरावट है। कमजोर घरेलू मांग और नेशनल डे की छुट्टियों से पहले सावधानीपूर्वक की जा रही खरीददारी भी हालात को सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही है।