एंडुरिल के CEO ब्रायन शिंफ IPO लाने में नहीं करना चाहते जल्दबाजी बिज़नेस Jul 11, 2026

एंडुरिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ब्रायन शिंफ केवल बाजार में तेजी की बजह से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने में जल्दी नहीं करना चाहते। एलन एंड कंपनी सन वैली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 'हाइप साइकिल' के दौरान IPO लाना जोखिम भरा होता है।

मई में सैन्य परियोजनाओं की बढ़ती मांग की वजह से एंडुरिल का मूल्यांकन 61 अरब डॉलर (करीब 5,700 अरब रुपये) तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद शिफ IPO से परहेज कर रहे हैं।