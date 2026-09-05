विदेशी निवेशकों ने अगस्त में किया 3.2 अरब डॉलर का निवेश
विदेशी निवेशकों ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजार में 3.2 अरब डॉलर (करीब 300 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश किया। सितंबर, 2024 के बाद यह सबसे बड़ा मासिक उछाल रहा, जबकि बाजार के मुख्य सूचकांकों में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई थी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने अगस्त के मध्य से आखिर तक 10 अलग-अलग सेक्टर्स में पैसा लगाया। इससे लगातार दूसरे पखवाड़े तक सकारात्मक निवेश का सिलसिला बना रहा।
कंज्यूमर सर्विसेज में लगाया बड़ा दांव
कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर इस महीने सबसे ज्यादा फायदे में रहा। इसमें 8,417 करोड़ रुपये का निवेश आया क्योंकि लोग लग्जरी और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों पर लगातार खर्च कर रहे थे।
इसके बाद वित्तीय सर्विसेज सेक्टर आया, जिसमें 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नया निवेश हुआ। इस सेक्टर ने पहले हुए नुकसान के बाद वापसी की है। दूसरी तरफ, टेलीकॉम और पावर सेक्टर के लिए यह महीना अच्छा नहीं रहा। 5G की महंगी लॉन्चिंग और एनर्जी सेक्टर में चल रही आर्थिक परेशानियों की वजह से इन दोनों सेक्टर्स से बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया।