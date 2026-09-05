विदेशी निवेशकों ने अगस्त में किया 3.2 अरब डॉलर का निवेश

कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर इस महीने सबसे ज्यादा फायदे में रहा। इसमें 8,417 करोड़ रुपये का निवेश आया क्योंकि लोग लग्जरी और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों पर लगातार खर्च कर रहे थे।

इसके बाद वित्तीय सर्विसेज सेक्टर आया, जिसमें 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नया निवेश हुआ। इस सेक्टर ने पहले हुए नुकसान के बाद वापसी की है। दूसरी तरफ, टेलीकॉम और पावर सेक्टर के लिए यह महीना अच्छा नहीं रहा। 5G की महंगी लॉन्चिंग और एनर्जी सेक्टर में चल रही आर्थिक परेशानियों की वजह से इन दोनों सेक्टर्स से बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया।