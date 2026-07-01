AI के कारण जून में एशिया के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने पकड़ी रफ्तार
जून में एशिया के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी रफ्तार मिली क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक जैसे चिप्स और डाटा सेंटर हार्डवेयर की मांग बहुत बढ़ गई थी।
AI में हो रहे निवेश की इस लहर ने इस क्षेत्र के देशों को मजबूती दी है, जबकि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और शिपिंग में देरी के कारण सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ है।
ज्यादातर देशों में PMI स्कोर 50 से ऊपर
फैक्टरी की गतिविधियों पर नजर रखने वाले परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) स्कोर एशिया के ज्यादातर देशों में 50 अंक से ऊपर बने हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि का संकेत है।
चीन ने लगातार 7वें महीने बढ़त दर्ज की है, वहीं जापान में नए ऑर्डर 2 साल से भी अधिक समय में सबसे तेज रफ्तार से बढ़े और दक्षिण कोरिया में भी विस्तार जारी रहा।
फिलीपींस और मलेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी सुधार देखा गया। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती लागत और सप्लाई चेन से जुड़ी लगातार परेशानियां आगे चलकर स्थिति को अस्थिर बनाए रख सकती हैं।