ऑटोमेशन से भारतीय FMCG कंपनियों में घटी कर्मचारियों की संख्या
डेलॉयट की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि ऑटोमेशन किस तरह भारतीय तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) सेक्टर की बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों के काम करने के तरीके को नए सिरे से आकार दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) और डाबर जैसी कंपनियों ने अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। वहीं, नेस्ले इंडिया में कुल कर्मचारियों की गिनती तो बढ़ी है, लेकिन उसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या थोड़ी घटी है।
दूसरी ओर, मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) ने और लोगों को नौकरी दी है। इन कंपनियों में वेतन में बढ़ोतरी 6.08 से 12.1 फीसदी तक रही और TCPL ने इसमें सबसे ज्यादा इजाफा किया।
वेतन वृद्धि में दिखा मिला-जुला असर
HUL ने 700 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला, जिससे उसके कर्मचारियों की कुल संख्या 5,898 रह गई। कंपनी ने वेतन में बढ़ोतरी भी 6 फीसदी के आस-पास ही रखी। डाबर ने भी अपने कर्मचारियों की संख्या घटाई, लेकिन उन्हें 7.7 फीसदी की थोड़ी बेहतर वेतन वृद्धि दी।
इसके उलट, TCPL ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 4,558 कर दी और 12.1 फीसदी की सबसे ज्यादा वेतन बढ़ोतरी दी।
नेस्ले इंडिया और मैरिको ने कर्मचारियों की संख्या में मामूली बढ़त दर्ज की और उनके वेतन में भी ठीक-ठाक बढ़ोतरी हुई।
यह बताता है कि कंपनियां तकनीकी सुधारों और अपने मजबूत कर्मचारी दल को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं।