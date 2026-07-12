ऑटोमेशन से भारतीय FMCG कंपनियों में घटी कर्मचारियों की संख्या बिज़नेस Jul 12, 2026

डेलॉयट की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि ऑटोमेशन किस तरह भारतीय तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) सेक्टर की बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों के काम करने के तरीके को नए सिरे से आकार दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) और डाबर जैसी कंपनियों ने अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। वहीं, नेस्ले इंडिया में कुल कर्मचारियों की गिनती तो बढ़ी है, लेकिन उसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या थोड़ी घटी है।

दूसरी ओर, मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) ने और लोगों को नौकरी दी है। इन कंपनियों में वेतन में बढ़ोतरी 6.08 से 12.1 फीसदी तक रही और TCPL ने इसमें सबसे ज्यादा इजाफा किया।