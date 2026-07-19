डेलॉयट को वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP के 6.8 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद
डेलॉयट का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2026-27 में 6.5 से 6.8 फीसदी की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उनका अनुमान है कि साल के आखिर में त्योहारों में होने वाली खरीदारी, आसानी से मिलने वाले कर्ज और वैश्विक स्थिरता के चलते हालात और बेहतर होंगे।
हालांकि, डेलॉयट ने यह भी चेताया है कि बढ़ती महंगाई और दुनियाभर में तनाव जैसे मुद्दे आर्थिक रफ्तार को धीमा कर सकते हैं।
खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी हुई
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण सामान ढोने का खर्च बढ़ गया है और जरूरी चीजों के दाम भी ऊपर चले गए हैं। इसी का नतीजा है कि इस जून में खुदरा महंगाई 18 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण खाने-पीने की चीजें और ईंधन का महंगा होना रहा।
हालांकि, डेलॉयट ने कहा है कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की कोशिशों से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सप्लाई चेन और ज्यादा नवाचार का साथ मिलना जरूरी है।