डेल्हीवरी को बंपर मुनाफे के बाद शेयर 10 फीसदी उछले
लॉजिस्टिक्स कंपनी डेल्हीवरी के शेयरों में करीब 10 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया। यह इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) में 40.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है।
पिछले साल कंपनी को घाटा हुआ था। ऐसे में यह मुनाफा एक बड़ी वापसी मानी जा रही है।
कंपनी की आय (राजस्व) भी 19.8 फीसदी बढ़कर 3,066 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसके साथ ही परिचालन लाभ (EBITDA) 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी अब काफी ज्यादा कुशलता से काम कर रही है।
जेफरीज और सिटी बैंक को कंपनी पर भरोसा
जाने-माने इंवेस्टमेंट बैंक जैसे जेफरीज और सिटी डेलिवरी के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। उन्होंने कंपनी के शेयरों को 'खरीदने' की रेटिंग दी है और इसके लिए 545 रुपये तक की लक्ष्य कीमत तय की है।
यह तेजी एक्सप्रेस पार्सल की डिलीवरी में 32 फीसदी की बढ़ोतरी के कारण आई है। इस उछाल से ट्रांसपोर्ट राजस्व में भी 22 फीसदी का इजाफा हुआ।
कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2027 तक मार्जिन को और बेहतर करने की है। ऐसे में विश्लेषक और कंपनी दोनों ही आने वाले समय को लेकर काफी आशावादी महसूस कर रहे हैं।