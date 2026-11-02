डेल्हीवरी को बंपर मुनाफे के बाद शेयर 10 फीसदी उछले

जाने-माने इंवेस्टमेंट बैंक जैसे जेफरीज और सिटी डेलिवरी के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। उन्होंने कंपनी के शेयरों को 'खरीदने' की रेटिंग दी है और इसके लिए 545 रुपये तक की लक्ष्य कीमत तय की है।

यह तेजी एक्सप्रेस पार्सल की डिलीवरी में 32 फीसदी की बढ़ोतरी के कारण आई है। इस उछाल से ट्रांसपोर्ट राजस्व में भी 22 फीसदी का इजाफा हुआ।

कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2027 तक मार्जिन को और बेहतर करने की है। ऐसे में विश्लेषक और कंपनी दोनों ही आने वाले समय को लेकर काफी आशावादी महसूस कर रहे हैं।