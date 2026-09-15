दिल्ली सरकार ने नई सेमीकंडक्टर नीति का प्रस्ताव रखा

यह नीति फैबलेस स्टार्टअप्स पर खास ध्यान दे रही है। इसके तहत योग्य डिजाइन खर्च पर 20 फीसदी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति मिलेगी, जो प्रति यूनिट 15 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही, लीज किराए में छूट और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति जैसे और भी फायदे दिए जाएंगे।

नए कारोबारों को शुरुआत देने के लिए सीड फंडिंग का भी प्रस्ताव है। 2026-27 के लिए एक करोड़ रुपये की सीड फंडिंग तय की गई है।

इन 5 सालों में सरकार का मकसद 100 से ज्यादा फैबलेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स को सहारा देना, 5,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां तैयार करना, 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निजी निवेश जुटाना और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) इंजीनियर जैसे हुनरमंद लोगों को पेरोल सब्सिडी देना है।