दिल्ली हाई कोर्ट ने अमन गुप्ता के नाम-चेहरे के गलत इस्तेमाल पर लगाई रोक

कोर्ट ने माना- वीडियो से अमन को हुआ नुकसान

अमन की टीम ने दलील दी कि इन गैरकानूनी वीडियोज से उनकी इज्जत और ब्रांड को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए कहा कि अमन के व्यक्तित्व से मिलते-जुलते तत्वों का इस्तेमाल करके बनाए गए यौन सामग्री वाले वीडियोज और उनसे होने वाली गलत कमाई पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इसे रोका जा सके। अपने हक के लिए खड़े होकर और अपनी चीजों को ट्रेडमार्क करवाकर, अमन उन सभी क्रिएटर्स के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं जो अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं।