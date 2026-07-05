अमेजन 4 जुलाई सेल में उत्पादों पर मिल रही जबरदस्त छूट बिज़नेस Jul 05, 2026

अमेजन की 4 जुलाई सेल अभी भी जारी है, जिसमें फैशन, ब्यूटी और घर के जरूरी सामान पर जबरदस्त छूट मिल रही है।

कई चीजों की कीमत तो सिर्फ 14 डॉलर (करीब 1,300 रुपये) से शुरू हो रही है। इनमें कुछ खास डील्स पर नजर डालें तो जेगू मैक्सी सनड्रेस सिर्फ 14 डॉलर में मिल रही है, जबकि इसकी असली कीमत 40 डॉलर (करीब 3,700 रुपये) थी।

दूसरी तरफ, शार्क कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर पर 150 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) की छूट के बाद यह आपको 200 डॉलर (करीब 18,000 रुपये) में मिल जाएगा। अगर, आप अपनी समर वॉर्डरोब को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर कुछ बढ़िया गैजेट्स खरीदना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से जाने न दें।