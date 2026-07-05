अमेजन 4 जुलाई सेल में उत्पादों पर मिल रही जबरदस्त छूट
अमेजन की 4 जुलाई सेल अभी भी जारी है, जिसमें फैशन, ब्यूटी और घर के जरूरी सामान पर जबरदस्त छूट मिल रही है।
कई चीजों की कीमत तो सिर्फ 14 डॉलर (करीब 1,300 रुपये) से शुरू हो रही है। इनमें कुछ खास डील्स पर नजर डालें तो जेगू मैक्सी सनड्रेस सिर्फ 14 डॉलर में मिल रही है, जबकि इसकी असली कीमत 40 डॉलर (करीब 3,700 रुपये) थी।
दूसरी तरफ, शार्क कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर पर 150 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) की छूट के बाद यह आपको 200 डॉलर (करीब 18,000 रुपये) में मिल जाएगा। अगर, आप अपनी समर वॉर्डरोब को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर कुछ बढ़िया गैजेट्स खरीदना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से जाने न दें।
ट्रैवल, ब्यूटी, फैशन और टेक में डील्स
ट्रैवल के जरूरी सामान में बैगस्मार्ट ट्रैवल टॉयलेटरी बैग सिर्फ 27 डॉलर (करीब 2,500 रुपये) में मिल रहा है। इसके साथ ही, मेडिक्यूब कोलेजन ग्लो बूस्टर मिल्क सीरम 20 डॉलर (करीब 1,800 रुपये) में उपलब्ध है। फैशन के दीवानों के लिए कुआईलू आर्च-सपोर्ट फ्लिप-फ्लॉप्स 14 डॉलर में मिल रहे हैं, वहीं वर्नर्स वायरलेस ब्रा 20 डॉलर में उपलब्ध हैं, जो 12 घंटे से ज्यादा आराम देती हैं। टेक लवर्स बीट्स स्टूडियो प्रो वायरलेस हेडफोन 250 डॉलर (करीब 23,000 रुपये) में ले सकते हैं।