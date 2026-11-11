डेविड जोंस का आधे स्टोर बंद करने का फैसला, 6,000 से ज्यादा नौकरियाें पर खतरा

इन स्टोर्स को बंद करने का फैसला तब आया, जब ऑनलाइन शॉपिंग से मिल रही कड़ी टक्कर और लगातार हो रही पैसों की दिक्कत के चलते डेविड जोंस स्वैच्छिक प्रशासन (वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन) में चला गया।

फिलहाल FTI कंसल्टिंग रोजमर्रा के कामकाज संभाल रही है, जबकि मैकग्राथनिकोल इसके लिए नए निवेशक या कोई खरीदार ढूंढ रही है।

एंकरेज कैपिटल के मालिक डेविड जोंस का एक छोटा और बेहतर रूप चाहते हैं। उनका मकसद उन स्टोर्स को लंबी लीज के बोझ से आजाद करना है, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे।

इनमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कैरोसेल और विक्टोरिया का ग्लेन वेवर्ले जैसे स्टोर शामिल हैं। हालांकि, अप्रैल से आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते कर्जों से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है।