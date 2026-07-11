भारत में AI डाटा सेंटर क्षमता में 8 गुना उछाल

GPU सेंटर्स बनाने में आता है ज्यादा खर्चा

GPU आधारित डाटा सेंटर्स बनाना सस्ता नहीं होता। इनकी लागत प्रति मेगावाट 3 से 3.5 करोड़ डॉलर (करीब 280-300 करोड़ रुपये) तक आती है, जबकि CPU आधारित सेंटर्स के लिए यह सिर्फ 1.2 करोड़ डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपये) होती है।

हालांकि, भारत अपनी कम निर्माण लागत और सस्ती बिजली की वजह से इस दौड़ में काफी आगे है। निवेशकों को यहां के मददगार सरकारी नियम और ग्रीन डाटा सेंटर्स से जुड़ी योजनाएं भी खूब आकर्षित कर रही हैं। इन योजनाओं में रिन्यूएबल एनर्जी और सबमरीन केबल्स जैसी सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।

फिर भी, इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल और नई स्टोरेज मेमोरी से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं।