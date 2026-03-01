फरवरी में दैनिक UPI लेनदेन ने नया रिकॉर्ड बनाया है

फरवरी में दैनिक UPI लेनदेन ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंचा

क्या है खबर?

देश में दैनिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन ने फरवरी में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कुल मासिक मात्रा जनवरी की तुलना में थोड़ी कम हो गई। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों से पता चला कि फरवरी में औसत दैनिक लेनदेन की मात्रा बढ़कर 72.80 करोड़ हो गई, जो प्लेटफॉर्म के लॉन्च के बाद से उच्चतम स्तर है। साथ ही दैनिक लेनदेन मूल्य में भी तेजी से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया।