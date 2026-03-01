फरवरी में दैनिक UPI लेनदेन ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंचा
क्या है खबर?
देश में दैनिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन ने फरवरी में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कुल मासिक मात्रा जनवरी की तुलना में थोड़ी कम हो गई। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों से पता चला कि फरवरी में औसत दैनिक लेनदेन की मात्रा बढ़कर 72.80 करोड़ हो गई, जो प्लेटफॉर्म के लॉन्च के बाद से उच्चतम स्तर है। साथ ही दैनिक लेनदेन मूल्य में भी तेजी से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया।
आंकड़े
ऐसे रहे हैं भुगतान के आंकड़े
NPCI के अनुसार, मासिक लेनदेन की कुल संख्या 20.39 अरब रही, जो जनवरी की 21.7 अरब से कम है, क्योंकि फरवरी में दिनों की संख्या कम थी, फिर भी उपयोग की तीव्रता में वृद्धि जारी रही। औसत दैनिक लेनदेन मूल्य बढ़कर लगभग 95,857 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जनवरी में यह लगभग 91,387 करोड़ रुपये था। मात्रा के हिसाब से वार्षिक वृद्धि लगभग 26.6 प्रतिशत रही, जबकि लेनदेन मूल्य में 22 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
वृद्धि
शुरुआत से लेकर अब तक हुई जबरदस्त वृद्धि
दैनिक उपयोग में लगातार हो रही वृद्धि इस बात को उजागर करती है कि कैसे UPI एक पीयर-टू-पीयर भुगतान टूल से भारत की उपभोग अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। 2022 की शुरुआत में देश में औसतन लगभग 15 करोड़ दैनिक लेनदेन होते थे। यह आंकड़ा अब 4 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया है, जो खुदरा भुगतान, छोटे व्यापारियों, यूटिलिटी भुगतानों और बार-बार के लेनदेन में इसके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।