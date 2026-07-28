चीनी कंपनी की धमाकेदार शुरुआत से सेमीकंडक्टर बाजार में भारी बिकवाली

निफ्टी ने 23,971.25 पर कारोबार की शुरुआत की और सुबह इसमें हल्की बढ़त देखी गई। इस बढ़त की एक वजह सोमवार का अच्छा प्रदर्शन भी रहा, जो पिछले मुश्किल सप्ताह के बाद आया था।

सेमीकंडक्टर बाजार में वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) (3 फीसदी से ज्यादा ऊपर), इंफोसिस, टेक महिंद्रा (2 फीसदी से ज्यादा ऊपर) और HCL टेक (1.86 फीसदी ऊपर) जैसे भारतीय IT दिग्गजों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए 23,800 का स्तर एक अहम सहारा बना हुआ है, वहीं तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की मजबूती के कारण भारतीय बाजारों को इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच थोड़ी राहत मिली है।