कर्सर ने भारतीय डेवलपर्स के लिए पेश किया कर्सर स्टार्ट प्लान, जानिए कितनी है कीमत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर ने भारतीय डेवलपर्स के लिए खास तौर पर कर्सर स्टार्ट नाम का एक नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 649 रुपये प्रति महीने है।

यह लॉन्च ऐसे समय पर हुआ है, जब कंपनी को 60 अरब डॉलर (करीब 5,700 अरब रुपये) में स्पेस-X द्वारा अधिग्रहण की तैयारी कर रही है।

भारत अब कर्सर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। पिछले एक साल में इसके यूजर्स की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। इससे साफ है कि कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते डेवलपर समुदाय पर बड़ा दांव लगा रही है।