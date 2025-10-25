क्योरफूड्स को SEBI से 800 करोड़ रुपये के IPO को मंजूरी मिली है

क्योरफूड्स को 800 करोड़ रुपये के IPO को मिली मंजूरी, जानिए कहां खर्च करेगी पैसा

क्या है खबर?

बेंगलुरु की क्लाउड किचन ऑपरेटर क्योरफूड्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से 800 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए मंजूरी मिल गई है। इसमें एक नया इश्यू और 4.85 करोड़ शेयरों तक का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल होगा, जिससे कई शुरुआती निवेशकों को आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अंकित नागोरी इस IPO में कोई शेयर नहीं बेचेंगे।