क्योरफूड्स को 800 करोड़ रुपये के IPO को मिली मंजूरी, जानिए कहां खर्च करेगी पैसा
क्या है खबर?
बेंगलुरु की क्लाउड किचन ऑपरेटर क्योरफूड्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से 800 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए मंजूरी मिल गई है। इसमें एक नया इश्यू और 4.85 करोड़ शेयरों तक का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल होगा, जिससे कई शुरुआती निवेशकों को आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अंकित नागोरी इस IPO में कोई शेयर नहीं बेचेंगे।
विक्रेता
ये हैं विक्रेता फर्म
हिस्सेदारी कम करने वाले निवेशकों में आयरन पिलर, क्रिमसन विंटर, एक्सेल, चिराटे वेंचर्स और क्योरफिट हेल्थकेयर शामिल हैं, जिसकी सह-स्थापना मुकेश बंसल और नागोरी ने की थी। मनीकंट्रोल ने आयरन पिलर PCC सबसे बड़ी विक्रेता है, जिसने 1.91 करोड़ शेयर बेचे हैं जो क्रिमसन विंटर के 97.6 लाख शेयरों से लगभग दोगुना और एक्सेल (45.7 लाख) और चिराटे (36.6 लाख) की बिक्री से चार गुना ज्यादा है। क्योरफिट 12.8 लाख शेयरों की एक छोटी किश्त बेच रही है।
योजना
कहां खर्च होगा IPO का पैसा?
800 करोड़ रुपये के प्राथमिक निर्गम में से क्योरफूड्स ने 152.5 करोड़ रुपये नए क्लाउड किचन स्थापित करने और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए करेगी। इसके साथ ही 126.9 करोड़ रुपये उधारों के पुनर्भुगतान के लिए लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा 92 करोड़ रुपये फैन हॉस्पिटैलिटी को दिए जाएंगे, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और रसोई के बुनियादी ढांचे और संचालन का प्रबंधन करती है।