निफ्टी की सूची में आते ही क्यूपिड के शेयरों में 16 फीसदी की छलांग

क्यूपिड ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपनी कमाई का अनुमान बढ़ा दिया है। अब उसे 725-750 करोड़ रुपये की आय और 210-225 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है।

कंपनी का यह भरोसा पिछली तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया है, जब उसकी कुल आय 142 फीसदी बढ़कर 157 करोड़ रुपये हो गई थी और मुनाफा भी करीब 3 गुना बढ़ गया था।

इस शानदार प्रदर्शन की मुख्य वजह देश और विदेश दोनों जगह उत्पादों की जबरदस्त मांग है। कंपनी की कुल कमाई का लगभग 60 फीसदी हिस्सा निर्यात से आता है।

आगे चलकर क्यूपिड की नजरें बड़े लक्ष्यों पर हैं। कंपनी का इरादा है कि वह वित्त वर्ष 2029 तक 1,500 करोड़ रुपये की आय का आंकड़ा छू ले क्योंकि वह दुनियाभर में अपना कारोबार लगातार बढ़ा रही है।