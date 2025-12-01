क्रिप्टोकरेंसी में भारी गिरावट, जानिए कितनी हुई बिटकॉइन की कीमत
क्या है खबर?
क्रिप्टोकरेंसी में सोमवार (1 दिसंबर) को भारी गिरावट दर्ज हुई है। इससे बड़े पैमाने पर बिकवाली में नई तेजी आई, जो थमने लगी थी। आंकड़ों के अनुसार, शुरुआती एशियाई कारोबार में बिटकॉइन 5.1 फीसदी तक गिरकर 87,000 डॉलर (करीब 77.80 लाख रुपये) से नीचे आ गया, जबकि ईथर 6 फीसदी से ज्यादा गिरकर 2,900 डॉलर (करीब 2.6 लाख रुपये) से नीचे आ गया। ज्यादातर टोकन में भी यही रुझान रहा। सोलाना में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई।
गिरावट
अक्टूबर में शुरू हुआ गिरावट का दौर
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो बाजार कई सप्ताह तक चली बिकवाली के बाद अस्थिर स्थिति में है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर में लगभग 19 अरब डॉलर (करीब 1,700 अरब रुपये) के लीवरेज्ड दांवों के खत्म होने से हुई थी। यह बिटकॉइन के 1.26 लाख डॉलर (करीब 1.12 करोड़ रुपये) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के कुछ दिन बाद हुआ। इसके चलते दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में नवंबर के दौरान 16.7 फीसदी गिरावट आई है।
आशंका
क्रिप्टो में और गिरावट की आशंका
सोमवार को हुई बिकवाली के ताजा दौर के बाद ट्रेडर्स क्रिप्टोकरेंसी में बड़ी गिरावट की आशंका जता रहे हैं। दूसरी तरफ S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने पिछले सप्ताह दुनिया की सबसे बड़ी स्थिर मुद्र टेथर स्टेबलकॉइन क्रिप्टोकरेंसी (USDT) की स्थिरता के आकलन को घटाकर अपनी सबसे निचली रेटिंग कर दी। साथ ही एजेंसी ने चेतावनी दी कि बिटकॉइन के मूल्य में गिरावट से इस स्थिर मुद्रा को कमजोर किया जा सकता है।