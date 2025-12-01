क्रिप्टोकरेंसी में भारी गिरावट, जानिए कितनी हुई बिटकॉइन की कीमत 

बिकवाली में तेजी के कारण बिटकॉइन की कीमत में गिरावट दर्ज हुई है

क्या है खबर?

क्रिप्टोकरेंसी में सोमवार (1 दिसंबर) को भारी गिरावट दर्ज हुई है। इससे बड़े पैमाने पर बिकवाली में नई तेजी आई, जो थमने लगी थी। आंकड़ों के अनुसार, शुरुआती एशियाई कारोबार में बिटकॉइन 5.1 फीसदी तक गिरकर 87,000 डॉलर (करीब 77.80 लाख रुपये) से नीचे आ गया, जबकि ईथर 6 फीसदी से ज्यादा गिरकर 2,900 डॉलर (करीब 2.6 लाख रुपये) से नीचे आ गया। ज्यादातर टोकन में भी यही रुझान रहा। सोलाना में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई।