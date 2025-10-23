साइबर हमले के लंबे समय बाद क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स फिर शुरू करेगी ट्रेडिंग 

क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स कल (24 अक्टूबर) से अपने प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर ट्रेडिंग शुरू करेगी। यह कदम सिंगापुर उच्च न्यायालय से पुनर्गठन की मंज़ूरी मिलने के बाद उठाया गया है। साइबर हमले के कारण वजीरएक्स पिछले एक साल से ज्यादा समय तक बंद था। कंपनी ने 'रीस्टार्ट ऑफर' के तहत सभी जोड़ियों पर बिना किसी ट्रेडिंग शुल्क के लेन-देन की सुविधा देने की घोषणा की है, जिससे यूजर्स को राहत मिलेगी।

नुकसान साइबर हमले में इतना हुआ था नुकसान पिछले साल जुलाई महीने में वजीरएक्स पर बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिसमें 23 करोड़ डॉलर (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) की डिजिटल संपत्ति चोरी हुई। कंपनी ने इसके लिए उत्तर कोरिया के लाजारस समूह को जिम्मेदार बताया था, जिसे अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी सही ठहराया। अब प्लेटफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जहां शुरुआती फोकस क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो और USDT/INR जोड़ियों पर रहेगा और बाद में बाजार का विस्तार किया जाएगा।

टोकन प्रभावित यूजर्स को मिलेंगे रिकवरी टोकन वजीरएक्स ने बताया कि उसने सभी टोकन पुनर्गठन पूरे कर लिए हैं, जिनमें स्वैप, विलय और टोकन रीब्रांडिंग शामिल हैं। कंपनी 10 कार्यदिवसों में लेनदारों को टोकन वितरित करने और साइबर हमले से प्रभावित यूजर्स को रिकवरी टोकन देने की योजना बना रही है। वजीरएक्स का कहना है कि यह कदम यूजर्स का विश्वास बहाल करने और प्लेटफॉर्म को दोबारा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।