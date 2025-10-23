शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 130 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 130 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (23 अक्टूबर) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 130 अंक की बढ़त के साथ आज 84,556.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 22 अंक चढ़कर 25,891.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 15 अंक की गिरावट के साथ 16,799.00 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया, इंफो एज और भारत फोर्ज ने क्रमशः 5.78 फीसदी, 4.77 फीसदी और 4.56 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ इंडिया और IEX के शेयरों में भी क्रमशः 4.05 फीसदी और 3.87 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। फोर्टिस हेल्थ, मुथूट फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इटरनल और हिंदपेट्रो क्रमशः 4.60 फीसदी, 3.55 फीसदी, 3.24 फीसदी, 3.05 फीसदी और 2.98 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.52 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।