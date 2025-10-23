शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 130 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:06 pm Oct 23, 202504:06 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (23 अक्टूबर) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 130 अंक की बढ़त के साथ आज 84,556.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 22 अंक चढ़कर 25,891.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 15 अंक की गिरावट के साथ 16,799.00 अंक पर बंद हुआ।