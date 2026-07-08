कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद महंगा हुआ कच्चा तेल, ब्रेंट 75 डॉलर के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:53 am Jul 08, 202609:53 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर नए हमले किए। इसके बाद अमेरिकी WTI क्रूड 2.1 प्रतिशत बढ़कर 71.87 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 1.9 प्रतिशत बढ़कर 75.53 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जिससे बाजार में चिंता बढ़ गई।