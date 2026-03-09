अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं

कच्चे तेल की कीमतों में 20 फीसदी की वृद्धि हुई, जानिए क्या रही है वजह

क्या है खबर?

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत सोमवार (9 मार्च) को 110 डॉलर (करीब 9,900 रुपये) प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड वायदा 22 फीसदी वृद्धि के साथ 115 डॉलर (करीब 10,350 रुपये) के आस-पास और US क्रूड या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 27 फीसदी की वृद्धि के साथ 115.2 डॉलर (करीब 10,368 रुपये) पर कारोबार कर रहा है। यह वृद्धि अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते खाड़ी देशों में तेल के उत्पादन में कटौती के कारण हुई है।