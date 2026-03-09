कच्चे तेल की कीमतों में 20 फीसदी की वृद्धि हुई, जानिए क्या रही है वजह
क्या है खबर?
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत सोमवार (9 मार्च) को 110 डॉलर (करीब 9,900 रुपये) प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड वायदा 22 फीसदी वृद्धि के साथ 115 डॉलर (करीब 10,350 रुपये) के आस-पास और US क्रूड या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 27 फीसदी की वृद्धि के साथ 115.2 डॉलर (करीब 10,368 रुपये) पर कारोबार कर रहा है। यह वृद्धि अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते खाड़ी देशों में तेल के उत्पादन में कटौती के कारण हुई है।
बढ़त
एक दिन में हुई सबसे ज्यादा वृद्धि
अमेरिकी कच्चे तेल के वायदा भाव में पिछले सप्ताह 35 फीसदी की भारी बढ़त दर्ज की गई, जो 1983 में इस अनुबंध पर कारोबार शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी वृद्धि है। ब्रेंट के भाव में भी पिछले सप्ताह 28 फीसदी की वृद्धि हुई, जो अप्रैल, 2020 के बाद सबसे अधिक है। युद्ध जारी रहने से तेल का उत्पादन बंद हो सकता है, जिससे कीमतें बढ़कर 150 डॉलर (करीब 13,500 रुपये) तक पहुंच सकती है।
कारण
इस कारण कीमतों में हुआ इजाफा
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस समूह में 5वें सबसे बड़े उत्पादक कुवैत ने शनिवार को एहतियाती उपाय के तौर पर उत्पादन में कटौती की घोषणा की। इसका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन पर ईरान की ओर से दी जा रही धमकियां थीं। दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश इराक अपने 3 प्रमुख दक्षिणी तेल क्षेत्रों से प्रतिदिन 70 फीसदी की गिरावट के साथ 13 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है।