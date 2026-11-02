महंगाई की चिंता कम होने के बीच सोने-चांदी के दाम उछले
पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आई है। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रही, जिससे महंगाई बढ़ने की चिंताएं थोड़ी कम हुईं।
सोना का दाम 0.7 प्रतिशत बढ़कर 3,903 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.19 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) के पार पहुंच गया, वहीं चांदी 2.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 50.06 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.67 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर जा पहुंची।
यह पिछले शुक्रवार की बड़ी बिकवाली के बाद की वापसी है। उस दिन निवेशकों ने मुनाफा बुक किया था और साथ ही टेक शेयरों में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की थी, जिस वजह से दोनों धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी।
भारतीय वायदा बाजार में उछाल
भारतीय वायदा बाजार में भी सोने की कीमतें वैश्विक रुझान के हिसाब से बढ़ीं। एक समय यह 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गया था, हालांकि बाद में यह 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोमवार सुबह चांदी वायदा में भी 0.81 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई, जिसके बाद यह 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।
जानकारों का कहना है कि अमेरिका के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों से इन कीमतों में फिर से उलटफेर हो सकता है। दरअसल, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोना और चांदी उतने आकर्षक नहीं लगते। उनकी तुलना में, जो निवेश ब्याज या डिविडेंड देते हैं, वे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।