महंगाई की चिंता कम होने के बीच सोने-चांदी के दाम उछले

भारतीय वायदा बाजार में भी सोने की कीमतें वैश्विक रुझान के हिसाब से बढ़ीं। एक समय यह 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गया था, हालांकि बाद में यह 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोमवार सुबह चांदी वायदा में भी 0.81 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई, जिसके बाद यह 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी।

जानकारों का कहना है कि अमेरिका के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों से इन कीमतों में फिर से उलटफेर हो सकता है। दरअसल, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोना और चांदी उतने आकर्षक नहीं लगते। उनकी तुलना में, जो निवेश ब्याज या डिविडेंड देते हैं, वे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।