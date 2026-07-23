कच्चे तेल की कीमतें छह हफ्ते के उच्च स्तर पर, ब्रेंट 96 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा

अमेरिका की ओर से ईरान पर लगातार हमले किए जाने और ईरान की चेतावनियों के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं।

वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल टैंकरों को निशाना बनाने और सऊदी मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को रोकने की धमकी दी है।

इन घटनाओं के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका तेजी से बढ़ गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है।