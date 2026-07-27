भारतियों में बदल रहा कर्जे का चलन, RBI और CRIF की रिपोर्ट में खुलासा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, आवास को छोड़कर बाकी खुदरा कर्ज अब परिवारों के कुल कर्ज का 58.4 फीसदी हो गए हैं।

यह दिखाता है कि लोग अब पारंपरिक होम लोन के बजाय दूसरी जरूरतों के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। इसी चलन के कारण, बजाज फाइनेंस के अर्बन कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

एक ओर जहां बैंक और फाइनेंस कंपनियां नए अवसर देख रही हैं, वहीं दूसरी ओर, चोलामंडलम ने चेतावनी दी है कि अगर, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव वित्त वर्ष 2027 तक बना रहता है तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों के लिए खुलकर खर्च करना मुश्किल हो जाएगा।