क्रेडिट स्कोर नहीं जा रहा 500 के ऊपर? जानिए कैसे करें सुधार

पर्सनल लोन लेना हो या होम लोन, सभी में क्रेडिट स्कोर की भूमिका सबसे अहम होती है। यह 3 अंकों की संख्या बताती है कि व्यक्ति कितना भरोसेमंद उधारकर्ता है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, उतना ही आसानी से लोन और क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं। आमतौर पर 725 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है। वहीं 500 के आसपास का स्कोर क्रेडिट तक पहुंच को सीमित कर देता है और ब्याज दरें भी अधिक लगती हैं।

#1 समय पर भुगतान और सीमित उपयोग क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाने का सबसे जरूरी तरीका है EMI और कार्ड बिल समय पर भरना। भुगतान इतिहास स्कोर का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा तय करता है, इसलिए एक भी देरी स्कोर को 50 अंक तक गिरा सकती है। साथ ही कार्ड की लिमिट का पूरा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि उपलब्ध क्रेडिट का 30 प्रतिशत से ज्यादा उपयोग न हो। शेष राशि कम रखकर और नियमित भुगतान करके धीरे-धीरे स्कोर को ऊपर लाया जा सकता है।

#2 कम आवेदन और रिपोर्ट की निगरानी बार-बार नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि इससे कई 'कड़ी पूछताछ' दर्ज होती हैं। इससे स्कोर अस्थायी रूप से कम हो जाता है। बेहतर होगा कि आवेदनों के बीच पर्याप्त समय रखें। इसके अलावा, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समय-समय पर जांचें। अगर उसमें कोई गलती हो, जैसे गलत भुगतान स्थिति या बकाया दिखना, तो तुरंत विवाद दर्ज कर सुधार कराएं।