क्रेडिट कार्ड पर मिलता है हवाई सेवा और होटल में ठहरने का मौका, जानिए कैसे मिलेगा
क्या है खबर?
ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड को खाते में पैसा नहीं होने पर किराने का सामान, ईंधन, ऑनलाइन खरीदारी, सब्सक्रिप्शन और बड़े बिलों के भुगतान के आसान तरीके से ज्यादा नहीं मानते। इसमें आपको पैसे चुकाने के लिए कुछ समय मिल जाता है। अक्सर, लोग यह भूल जाते हैं कि नियमित खर्च से मुफ्त उड़ानें, होटल में ठहरने के कमरे और यात्रा संबंधी सुविधाएं मिल सकती हैं। आइये जानते हैं क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले अतिरिक्त फायदे कैसे उठा सकते हैं।
रिवॉर्ड पॉइंट्स
रिवॉर्ड पॉइंट्स से मिलता है यह फायदा
क्रेडिट कार्ड से बिल, किराने और ईंधन का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर लोग शॉपिंग वाउचर या कैटलॉग आइटम के लिए करते हैं, जो कि ज्यादा फायदेमंद नहीं है। फ्लाइट और होटल में ठहरने पर पॉइंट्स सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर, आप अक्सर एक ही एयरलाइन से यात्रा करते हैं तो एयरलाइन कार्ड काम आते हैं। अगर, एक ही होटल चेन में ठहरते हैं तो होटल कार्ड बेहतर विकल्प हैं।
फायदे
क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?
कार्ड से बिना कोई अतिरिक्त खर्चे किए रिवॉर्ड पॉइंट्स से फ्लाइट और होटल में ठहरने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज में प्रवेश, प्राथमिकता के आधार पर बोर्डिंग, अतिरिक्त सामान ले जाने की सुविधा, होटल में बेहतर कमरा, देर से चेक-आउट जैसे फायदे भी मिलते हैं। कुछ यात्राओं के बाद ये सुविधाएं कार्ड की वार्षिक फीस से भी अधिक बचत कराती हैं। कम यात्रा करने वालों के लिए कैशबैक कार्ड बेहतर विकल्प हो सकते हैं।