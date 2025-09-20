क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये मिथक, जिनके झांसे में आपको नहीं आना चाहिए

कई लोग मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड रखने से कर्ज बढ़ जाता है या पैसे की समस्या होती है। असल में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करने से आपका क्रेडिट स्कोर सुधर सकता है और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। बस जरूरी है कि हर महीने का पूरा बिल समय पर चुकाया जाए। बिना जरूरत ज्यादा खर्च करने और बकाया रखने से ही दिक्कत होती है, नहीं तो यह कार्ड आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

#1 कर्ज और बकाया राशि से जुड़ा सच लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मतलब कर्ज है और हर महीने थोड़ी राशि बाकी रखने से स्कोर बढ़ता है। सच्चाई यह है कि समय पर पूरा भुगतान करना ही अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाता है। बकाया रखने से आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है और क्रेडिट उपयोग अनुपात भी खराब होता है। इसलिए हर बिल को तय समय पर पूरी तरह चुकाना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है।

#2 कई कार्ड रखने का प्रभाव अक्सर लोग डरते हैं कि कई क्रेडिट कार्ड रखने से उनका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। सच यह है कि नया कार्ड लेने पर स्कोर थोड़े समय के लिए कम हो सकता है, लेकिन लंबे समय में जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर फायदा मिलता है। इससे आपका कुल क्रेडिट लिमिट बढ़ता है और उपयोग अनुपात घटता है। बस उन्हीं कार्ड के लिए आवेदन करें जिनकी वाकई जरूरत हो और जिनका बिल आप समय पर चुका सकें।