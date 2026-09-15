पुणे की IT कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन के 75 लाख रुपये हड़पे

पुणे की IT कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन के 75 लाख रुपये हड़पे
पुणे की एक IT कंपनी क्रिएटिव वेब सॉल्यूशंस विवादों में घिर गई है। कंपनी के 38 कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी सालाना सैलरी पैकेज का 30 प्रतिशत हिस्सा कंपनी को देने के लिए झांसा दिया गया। इस तरह कंपनी ने कुल 75.13 लाख रुपए हड़प लिए हैं।
शनिवार (12 सितंबर) को इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इसमें क्रिएटिव वेब सॉल्यूशंस के साथ 6 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है।
कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी 4 महीने पहले ही बंद हो गई थी और उन्हें उनका बकाया वेतन भी नहीं मिला।
चतुश्रृंगी पुलिस जांच में जुटी
चतुश्रृंगी थाने की पुलिस पीड़ितों से मिले बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त (जोन 4) चिलुमुला रजनीकांत ने बताया कि इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।
इस पूरे मामले में फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंप्लॉयीज (FITE) कर्मचारियों के साथ खड़ा है। उसने मामले की पूरी जांच और प्रभावित हुए सभी लोगों को सुरक्षा देने की मांग की है। FITE महाराष्ट्र के सचिव प्रशांत पंडित ने पुलिस के सहयोग और FIR दर्ज करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।