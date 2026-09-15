पुणे की IT कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन के 75 लाख रुपये हड़पे

पुणे की एक IT कंपनी क्रिएटिव वेब सॉल्यूशंस विवादों में घिर गई है। कंपनी के 38 कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी सालाना सैलरी पैकेज का 30 प्रतिशत हिस्सा कंपनी को देने के लिए झांसा दिया गया। इस तरह कंपनी ने कुल 75.13 लाख रुपए हड़प लिए हैं।

शनिवार (12 सितंबर) को इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इसमें क्रिएटिव वेब सॉल्यूशंस के साथ 6 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है।

कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी 4 महीने पहले ही बंद हो गई थी और उन्हें उनका बकाया वेतन भी नहीं मिला।