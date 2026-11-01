कॉर्डेलिया की 2032 तक भारत को दुनिया के शीर्ष-5 क्रूज बाजार में पहुंचाने का लक्ष्य
कॉर्डेलिया क्रूज ने 2032 तक भारत को दुनिया के शीर्ष-5 क्रूज बाजारों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बात का ऐलान कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जुर्गेन बेलॉम ने मुंबई के पास कॉर्डेलिया स्काई जहाज पर किया।
उनकी योजना है कि वे अपने जहाजों का बेड़ा बढ़ाएंगे और भारत के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नए-नए रास्ते शुरू करेंगे।
बेड़े में शामिल हुआ नया जहाज
कॉर्डेलिया अब अपना तीसरा जहाज 'कॉर्डेलिया सन' अपने बेड़े में जोड़ रही है। यह 'एम्प्रेस' और 'स्काई' के साथ मिलकर उनकी पहुंच को और बढ़ाएगा।
कंपनी को भारत में क्रूज के लिए बहुत बड़ी संभावना दिखती है। उनका अनुमान है कि लगभग 20 करोड़ भारतीय क्रूज का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक बहुत कम लोगों ने ही इसका अनुभव किया है।
वह नए पर्यटन स्थलों, जैसे लक्षद्वीप और कुछ निजी जगहों पर भी काम कर रही है। उनका मकसद है कि भारत में क्रूज यात्रा को हर किसी के लिए ज्यादा सुलभ और मजेदार बनाया जा सके।