तांबे की कीमतों में बढ़ोतरी ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा, जानिए क्या है वजह

तांबे की कीमतों में बढ़ोतरी ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा, जानिए क्या है वजह
तांबे के भावों में पिछले 6 दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है। यह पिछले 4 महीनों में पहली बार है, जब दामों में इतनी लंबी बढ़ोतरी देखी गई है।
चीन में बड़ी छुट्टियों से पहले तांबे की खरीद में आई जबरदस्त तेजी और इसकी घटती आपूर्ति ने इन दामों को ऊपर चढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
गोदामों में जाने की जगह तांबे का एक बड़ा हिस्सा सीधे फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है। इसी वजह से बाजार में इस धातु की उपलब्धता कम हो गई है।
शंघाई में तांबे का भंडार हुआ खाली
चीन में मिड-ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे जैसी बड़ी छुट्टियों से पहले तांबे की मांग अचानक बढ़ गई। नतीजतन, शंघाई में तांबे का भंडार 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।
कुछ समय पहले अमेरिकी टैरिफ की अटकलों के कारण तांबे की कीमतों में भारी उछाल आया था, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं से भाव थोड़े नरम पड़ गए।
इस दौरान, लंदन मेटल एक्सचेंज पर जितने भी बेस मेटल हैं, उनके दामों में भी तेजी आई, जबकि आयरन ओर के भाव गिरे।