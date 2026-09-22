तांबे की कीमतों में बढ़ोतरी ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा, जानिए क्या है वजह

चीन में मिड-ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे जैसी बड़ी छुट्टियों से पहले तांबे की मांग अचानक बढ़ गई। नतीजतन, शंघाई में तांबे का भंडार 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

कुछ समय पहले अमेरिकी टैरिफ की अटकलों के कारण तांबे की कीमतों में भारी उछाल आया था, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं से भाव थोड़े नरम पड़ गए।

इस दौरान, लंदन मेटल एक्सचेंज पर जितने भी बेस मेटल हैं, उनके दामों में भी तेजी आई, जबकि आयरन ओर के भाव गिरे।