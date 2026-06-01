क्यों तांबे के दाम में आया उछाल? गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया अनुमान बिज़नेस Jun 01, 2026

अमेरिका में परिष्कृत तांबे पर टैरिफ लगाने पर विचार हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारो में तांबे के दाम बढ़ गए हैं। इस पर 30 जून तक नई सिफारिशें आने की उम्मीद है।

अमेरिका में तांबे का प्रीमियम अब वैश्विक दरों से ज्यादा है। इसलिए, किसी भी फैसले से पहले बंदरगाहों पर तांबा आयात करने की होड़ मची हुई है। मई में तांबा की कीमतों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह अमेरिका में स्टॉक बढ़ाना, खदानों से उम्मीद से कम आपूर्ति आना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा बढ़ता उत्साह भी है।