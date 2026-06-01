क्यों तांबे के दाम में आया उछाल? गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया अनुमान
अमेरिका में परिष्कृत तांबे पर टैरिफ लगाने पर विचार हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारो में तांबे के दाम बढ़ गए हैं। इस पर 30 जून तक नई सिफारिशें आने की उम्मीद है।
अमेरिका में तांबे का प्रीमियम अब वैश्विक दरों से ज्यादा है। इसलिए, किसी भी फैसले से पहले बंदरगाहों पर तांबा आयात करने की होड़ मची हुई है। मई में तांबा की कीमतों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह अमेरिका में स्टॉक बढ़ाना, खदानों से उम्मीद से कम आपूर्ति आना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा बढ़ता उत्साह भी है।
कितना बढ़ सकते हैं दाम?
गोल्डमैन सैक्स ने साल के आखिर तक तांबे की कीमत 13,735 डॉलर (करीब 12.77 लाख रुपये) प्रति टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है।
सोमवार (1 जून) को तांबा 13,687.50 डॉलर करीब 12.72 लाख रुपये) प्रति टन पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी वाणिज्य विभाग अभी भी 2027 में 15 फीसदी से शुरू होने वाले चरणबद्ध टैरिफ को लागू करने पर विचार कर रहा है, इसलिए बाजार इस पर आने वाले अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।