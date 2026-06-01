कंज्यूमरएक्स वेंचर्स शुरुआती स्टार्टअप्स में करेगी 150 करोड़ रुपये का निवेश
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कंज्यूमरएक्स वेंचर्स ने शुरुआती दौर के कंज्यूमर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपये का फंड लॉन्च किया है। यह फंड खासकर डिजिटल-फर्स्ट और नए जमाने के ब्रांड्स के लिए है।
इसकी शुरुआत 1 जून को नई दिल्ली में D2C इनसाइडर सुपर एंजेल्स एनुअल डे के दौरान हुई है।
20 से 25 स्टार्टअप्स को करेगी फंड
यह फंड युवा स्टार्टअप्स को शुरुआती मुश्किलों से निकलने में सहारा देगा। यह 20 से 25 कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रहा है और उनके अगले फंडिंग राउंड्स के लिए अतिरिक्त पूंजी भी बचाकर रखेगा।
D2C इनसाइडर के 30,000 से ज्यादा संस्थापकों और निवेशकों के बड़े नेटवर्क का समर्थन भी इसे मिला है, जिससे यह फंड व्यावहारिक मदद भी देगा।
कंज्यूमरएक्स के सह संस्थापक अभिषेक शाह के मुताबिक, वे शुरुआती दौर के व्यवसायों को आज की डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहते हैं।