कंपनी बदलने के बाद कर्मचारी को पुराने खाते से नए में PF ट्रांसफर कराना होता है

EPFO ने 10 साल तक लटकाए रखा ट्रांसफर क्लेम, अब देना पड़ेगा जुर्माना

क्या है खबर?

प्राइवेट नौकरी करने वाले भविष्य निधि (PF) को पुराने से नए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में ट्रांसफर नहीं करने पर अब कोर्ट जा सकते हैं। एक ऐसा ही मामला चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में आया है। आयोग ने कर्मचारी का पैसा ट्रांसफर करने के साथ हर्जाना देने का फैसला सुनाया। इसके अलावा एक दशक तक मामला अटकाए रखने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को फटकार भी लगाई है।