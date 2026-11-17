मस्क-जुकरबर्ग के बाद कौन संभालेगा कंपनियों की कमान? निवेशकों में अभी से बेचैनी
एनवीडिया में उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठने के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर टिक गई है कि टेस्ला और मेटा जैसी कंपनियां में आगे कौन कमान संभालेगा।
दरअसल, ये दोनों बड़ी कंपनियां अपने संस्थापकों एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि अगर, वे कभी अपने पद से हटते हैं तो उनके बाद कंपनी का नेतृत्व कौन करेगा। इसी वजह से निवेशकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
कंपनियों की कोई सार्वजनिक योजना नहीं
टेस्ला कहती है कि उसके भारी मुआवजा पैकेज में उत्तराधिकार योजना का एक जरूरी ढांचा है, लेकिन उसकी बारीक जानकारियां अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। दूसरी तरफ, मेटा जुकरबर्ग के मजबूत वोटिंग कंट्रोल की बात करती है, लेकिन उसने यह साफ नहीं बताया है कि उनके हटने पर कंपनी का नेतृत्व कैसे बदलेगा।
कोई सार्वजनिक बैकअप योजना न होने से यह चिंता बढ़ गई है कि अगर, इन दोनों संस्थापकों में से कोई अचानक कंपनी छोड़ता है तो क्या होगा?
यह ऐपल से बिल्कुल अलग है, जिसने स्टीव जॉब्स के बाद अपने नेतृत्व परिवर्तन को बहुत ही आसानी से संभाला था।
प्रशंसकों और निवेशकों दोनों के लिए यह एक संकेत है कि बड़े-बड़े टेक दिग्गजों को भी भविष्य के लिए पक्की योजनाओं की जरूरत होती है।