टेस्ला कहती है कि उसके भारी मुआवजा पैकेज में उत्तराधिकार योजना का एक जरूरी ढांचा है, लेकिन उसकी बारीक जानकारियां अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। दूसरी तरफ, मेटा जुकरबर्ग के मजबूत वोटिंग कंट्रोल की बात करती है, लेकिन उसने यह साफ नहीं बताया है कि उनके हटने पर कंपनी का नेतृत्व कैसे बदलेगा।

कोई सार्वजनिक बैकअप योजना न होने से यह चिंता बढ़ गई है कि अगर, इन दोनों संस्थापकों में से कोई अचानक कंपनी छोड़ता है तो क्या होगा?

यह ऐपल से बिल्कुल अलग है, जिसने स्टीव जॉब्स के बाद अपने नेतृत्व परिवर्तन को बहुत ही आसानी से संभाला था।

प्रशंसकों और निवेशकों दोनों के लिए यह एक संकेत है कि बड़े-बड़े टेक दिग्गजों को भी भविष्य के लिए पक्की योजनाओं की जरूरत होती है।