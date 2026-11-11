एनवीडिया CEO पर लगे आरोपों की होगी जांच

एनवीडिया CEO पर लगे आरोपों की होगी जांच, कंपनी ने बड़ी कानूनी फर्म को सौंपी जिम्मेदारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:50 am Nov 11, 202609:50 am

क्या है खबर?

अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग से जुड़े कथित चीनी जासूसी विवाद की जांच कराने का फैसला किया है। कंपनी स्वतंत्र पड़ताल कराएगी कि हुआंग को किसी विदेशी खुफिया अभियान के तहत निशाना बनाया गया था या नहीं। मामला एक महिला से उनके कथित संबंधों और उसके चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने के संदेह के कारण चर्चा में है। अमेरिकी सांसद भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।