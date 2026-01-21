ऐपल ने शुरू की भारत में डिजिटल भुगतान सर्विस लॉन्च करने की तैयारी
क्या है खबर?
ऐपल भारत में अपनी डिजिटल भुगतान सर्विस ऐपल पे लॉन्च करने के करीब पहुंच रही है। कंपनी मास्टरकार्ड और वीजा सहित वैश्विक कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत और कई नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करने पर काम कर रही है। आईफोन निर्माता का लक्ष्य नियामक स्वीकृतियों और वाणिज्यिक समझौतों को अंतिम रूप देने के बाद इसी साल सर्विस को लॉन्च करना है। बता दें कि ऐपल पे पहले से ही दुनियाभर के 89 बाजारों में कार्यरत है।
तैयारी
कंपनी की चल रही ये तैयारियां
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल अपने पेमेंट गेटवे तक पहुंच के लिए कार्ड जारीकर्ताओं के साथ शुल्क संरचना पर भी बातचीत कर रहा है। योजनाओं से परिचित लोगों के अनुसार, आईफोन निर्माता की भारत में एंट्री चरणबद्ध तरीके से होगी। पहले चरण में कार्ड आधारित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि बाद में UPI के साथ इंटीग्रेशन शामिल हो सकता है। इसके लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) लाइसेंस के लिए आवेदन करने की संभावना कम है।
सुविधा
ऐपल पे पर मिलेंगी ये सुविधाएं
ऐपल पे का संचालन आईफोन निर्माता की सहायक कंपनी ऐपल पेमेंट्स सर्विसेज द्वारा किया जाता है। यह सुविधा लॉन्च होने के बाद यूजर अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को ऐपल वॉलेट में स्टोर कर सकेंगे। नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनल्स पर अपने डिवाइस को टैप करके संपर्क रहित भुगतान कर सकेंगे। वर्तमान में भारत में जारी किए गए कार्ड ऐपल वॉलेट में नहीं जोड़े जा सकते हैं।