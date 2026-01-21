ऐपल ने शुरू की भारत में डिजिटल भुगतान सर्विस लॉन्च करने की तैयारी

तैयारी

कंपनी की चल रही ये तैयारियां

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल अपने पेमेंट गेटवे तक पहुंच के लिए कार्ड जारीकर्ताओं के साथ शुल्क संरचना पर भी बातचीत कर रहा है। योजनाओं से परिचित लोगों के अनुसार, आईफोन निर्माता की भारत में एंट्री चरणबद्ध तरीके से होगी। पहले चरण में कार्ड आधारित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि बाद में UPI के साथ इंटीग्रेशन शामिल हो सकता है। इसके लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) लाइसेंस के लिए आवेदन करने की संभावना कम है।