HCL टेक ने AI सुविधा के लिए किया करीब 100 अरब रुपये का बड़ा सौदा

फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की हो रही नियुक्ति

अब AI सिर्फ छोटे-मोटे ट्रायल प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे मुख्य बिजनेस जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह ठीक वैसा ही बदलाव है जैसा इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ हुआ था। कंपनियां जैसे-जैसे अपना विस्तार कर रही हैं, वे 'फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स' (FDEs) जैसे विशेषज्ञों को काम पर रख रही हैं। यह भूमिका तकनीकी कौशल और बिजनेस की समझ को मिलाकर AI को असल में जमीन पर उतारते हैं।

पैलेंटिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलेक्स कार्प ने कहा है कि बिजनेस ऐसे किफायती मॉडल चाहते हैं, जो काम को पूरा कर सकें।

भारत इस प्रतिभा के लिए एक वैश्विक केंद्र बन सकता है, जिससे पूरी दुनिया में AI को अपनाने की अगली लहर को बढ़ावा मिलेगा।