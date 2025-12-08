कॉइनबेस ने भारत में रजिस्ट्रेशन फिर से किया शुरू, 2026 के लिए बनाई यह योजना

कॉइनबेस ने भारत में रजिस्ट्रेशन फिर से किया शुरू

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:08 pm Dec 08, 202505:08 pm

क्या है खबर?

क्रिप्टोकरेंसी कंपनी कॉइनबेस एक बार फिर भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। इंडियन ब्लॉकचेन वीक (IBW) 2025 में कंपनी ने बताया कि अब भारतीय यूजर दोबारा उसके प्लेटफॉर्म पर साइनअप कर सकते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग कर पाएंगे। कंपनी ने यह भी कहा कि वह 2026 में रुपये जमा करने की सुविधा लाने की योजना बना रही है। इससे डिजिटल एसेट खरीदना पहले से आसान हो जाएगा और यूजर्स को राहत मिलेगी।