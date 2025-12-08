आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 609 अंक टूटा सेंसेक्स 

टॉप गेनर्स में आज टेक महिंद्रा, श्री सीमेंट और PB फिनटेक ने क्रमशः 1.26 फीसदी, 1.04 फीसदी और 0.93 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। विप्रो और मैक्स फाइनेंशियल के शेयरों में भी क्रमशः 0.56 फीसदी और 0.27 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कायन्स टेक, इंटरग्लोब एविएशन , हुडको और मझगांव डॉक क्रमशः 11.61 फीसदी, 8.79 फीसदी, 5.93 फीसदी, 5.13 फीसदी और 5.10 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.79 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।