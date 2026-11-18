यह अनुबंध UK के प्रोक्योरमेंट एक्ट 2023 के तहत एक सख्त चयन प्रक्रिया के बाद दिया गया है। इस प्रक्रिया में 5 कंपनियां फाइनल राउंड तक पहुंची थीं।

डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज मुहैया कराने के लिए कॉग्निजेंट को चुना गया। इस फैसले की आधिकारिक घोषणा 11 नवंबर को हुई थी, लेकिन फिलहाल 23 नवंबर तक इस पर रोक लगाई गई है।

ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि बाकी बोली लगाने वाली कंपनियां इस नतीजे की समीक्षा कर सकें और उसके बाद ही सब कुछ फाइनल होगा।