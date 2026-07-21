सेंटेन को हेल्थकेयर ऑपरेशन के लिए मिलेगी कॉग्निजेंट के AI टूल्स की मदद

कॉग्निजेंट अपने ट्राइजेटो सॉफ्टवेयर और एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स (फ्लोसोर्स और एजेंट फाउंड्री) को सेंटेन में लागू करेगा।

इन टूल्स की मदद से सेंटेन मेडिकल बिलिंग, दावों के निपटारे और कस्टमर कॉल सेंटर जैसे कामों को और कुशलता से संभाल पाएगा।

यह 2016 में हुए कॉन्ट्रैक्ट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद दोनों कंपनियों के बीच पहली बड़ी साझेदारी होगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी 29 जुलाई को सामने आएगी, जब कॉग्निजेंट अपनी दूसरी तिमाही (Q2) कमाई के आंकड़े जारी करेगी।