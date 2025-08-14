LOADING...
कॉग्निजेंट ने की वेतन वृद्धि की घोषणा, नवंबर से 80 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 14, 2025
02:05 pm
क्या है खबर?

दिग्गज IT कंपनी कॉग्निजेंट 1 नवंबर, 2025 से लगभग 80 प्रतिशत पात्र कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगी। यह वृद्धि वरिष्ठ सहयोगी स्तर तक के पदों पर लागू होगी। कंपनी ने कहा कि शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को सबसे अधिक बढ़ोतरी मिलेगी। यह घोषणा दूसरी तिमाही के अच्छे वित्तीय नतीजों के बाद आई है, जिसमें कंपनी ने 5.25 अरब डॉलर (लगभग 460 अरब रुपये) का राजस्व और 27.8 अरब डॉलर (लगभग 2,400 अरब रुपये) की रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज की।

फायदा

भारत में उच्च प्रदर्शन करने वालों को फायदा 

कॉग्निजेंट के मुताबिक, वेतन वृद्धि की राशि देश और प्रदर्शन के आधार पर अलग होगी। भारत में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को उच्च एकल अंकों में वेतन बढ़ोतरी मिलेगी। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि अधिकांश सहयोगियों को पिछले 3 वर्षों का सबसे अधिक बोनस पहले ही मिल चुका है। कंपनी का यह कदम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने और प्रतिभाओं को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।

योजनाएं

AI में बड़ा निवेश और नई योजनाएं

NASDAQ में सूचीबद्ध कॉग्निजेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर 1 बिलियन डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी AI लैब्स के माध्यम से बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है और ग्राहकों के लिए अनुकूलित समाधान बना रही है। इसके साथ ही, भविष्य में मानव और डिजिटल एजेंटों के मिश्रण वाला हाइब्रिड कार्यबल अपनाया जाएगा। कंपनी का मानना है कि AI मौजूदा नौकरियों का स्वरूप बदलेगा, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं करेगा।

अन्य

कर्मचारियों के पुनर्कौशल पर जोर

कॉग्निजेंट ने 2 लाख कर्मचारियों को AI तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा, कंपनी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर कोर्स को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक बदल रही है। अमेरिका के अध्यक्ष सूर्या गुम्मादी ने कहा कि यह प्रयास कर्मचारियों को तकनीकी बदलावों के लिए तैयार करेगा। कंपनी का लक्ष्य 2025 में 15,000 से 20,000 नए कर्मचारियों को भी शामिल करना है।