कोफोर्ज ने पहली तिमाही में कमाया 49 फीसदी मुनाफा, शेयर 9 फीसदी से ज्यादा उछले
मंगलवार को कोफोर्ज के शेयरों में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई। इसकी वजह कंपनी का वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) का बेहतरीन प्रदर्शन रहा।
IT कंपनी का मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 49.1 फीसदी बढ़कर 531.7 करोड़ रुपये हो गया। साथ ही, इसकी कमाई भी लगभग इसी रफ्तार से बढ़ी और 5,527 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
परिचालन मुनाफे में हुई 74 फीसदी की वृद्धि
कोफोर्ज ने इस तिमाही में अपने परिचालन मुनाफे (EBITDA) में भी 74 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी को बेहतर मार्जिन के साथ इस तिमाही में 69.10 करोड़ डॉलर (करीब 6,600 करोड़ रुपये) के नए अनुबंध मिले हैं। कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए 4 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त होगी।
इसके अलावा, कंपनी ने चीन में अपना कारोबार बढ़ाने का भी ऐलान किया है, वहीं कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर में भी थोड़ी कमी आई है, जो टीम की स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है।