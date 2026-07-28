कोफोर्ज ने पहली तिमाही में कमाया 49 फीसदी मुनाफा, शेयर 9 फीसदी से ज्यादा उछले

कोफोर्ज ने इस तिमाही में अपने परिचालन मुनाफे (EBITDA) में भी 74 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी को बेहतर मार्जिन के साथ इस तिमाही में 69.10 करोड़ डॉलर (करीब 6,600 करोड़ रुपये) के नए अनुबंध मिले हैं। कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए 4 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त होगी।

इसके अलावा, कंपनी ने चीन में अपना कारोबार बढ़ाने का भी ऐलान किया है, वहीं कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर में भी थोड़ी कमी आई है, जो टीम की स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है।