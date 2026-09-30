चीन में कोयले के दाम 3 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे

कोयले की कीमतों में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजहें शांक्सी प्रांत में हुई एक जानलेवा खनन दुर्घटना है। इसके चलते वहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा जांचें शुरू की गईं और उत्पादन में भी कटौती की गई।

इस वजह से जून से अगस्त के बीच कोयले का उत्पादन लगभग एक-तिहाई घट गया, वहीं इंडोनेशिया से इस साल आयात 25 फीसदी गिर गया है। इसकी वजह इंडोनेशिया में खनन की सख्त सीमाएं और नदियों में कम पानी का स्तर है, जिससे कोयले का परिवहन धीमा हो गया। यह चीन को कोयला आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है।